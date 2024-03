Nella serata di ieri si è verificata una pericolosa sparatoria fra le strade di Caravate, nelle zone della Valcuvia. Ad avere la peggio è stato un giovane ragazzo colpito da un proiettile ad una gamba: la ferita non è molto grave.

Sparatoria a Caravate: la dinamica dell’aggressione

Due sono state le ricostruzini proposte dalle autorità che stanno indagando su quanto successo. Il giovane, colpito nella zona del gluteo, potrebbe essere stato raggiunto dal proiettile mentre cercava la fuga. In alternativa, il ragazzo potrebbe essere stato colpito alla gamba e poi trasportato in una zona poco frequentata per destare meno sospetti. Il giovane, infatti, è stato trovato fra le alture di San Biagio e il cementificio di Caravate, vicino alla zona boschiva.

Sparatoria a Caravate: la guerra tra pusher

Con tutta probabilità, la sparatoria rientra in quella guerra tra pusher che già aveva causato molti problemi all’area in tempi passati. Risale al 2022 un’altra sparatoria nelle medesime zone, in cui furono esplosi 50 colpi di fucile. Il ragazzo colpito ieri sera non è in gravi condizioni di salute ed è stato trasferito in ospedale a Varese per gli accertamenti dai medici del 118 che lo hanno raggiunto sul luogo della segnalazione.