Sparatoria a Milano: un cittadino cinese ferito in un agguato

Un agguato in piena notte

La notte scorsa, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha scosso la movida cittadina. Un cittadino cinese di 42 anni, mentre tornava a casa a piedi, è stato avvicinato da due individui che lo hanno aggredito. L’aggressione si è trasformata in una sparatoria, con l’uomo colpito da diversi proiettili al collo e al volto. Nonostante le gravi ferite, il 42enne è riuscito a fuggire, cercando rifugio in un locale vicino dove ha chiesto aiuto.

Le indagini in corso

Attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda, l’uomo non è in pericolo di vita, ma ha perso molto sangue. Gli investigatori stanno analizzando la scena del crimine, dove sono stati rinvenuti diversi bossoli. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se la vittima avesse precedenti con la giustizia o se fosse stata oggetto di minacce in passato. La testimonianza dell’uomo, che non ha riconosciuto i suoi aggressori, potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini.

Un contesto di violenza

La zona di via Marsala e corso Garibaldi, nota per la sua vivace vita notturna, ha visto negli ultimi anni un aumento degli episodi violenti. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi sul movente della sparatoria, che potrebbe essere legato a un regolamento di conti tra gruppi di origine cinese o a un tentativo di rapina. La crescente preoccupazione per la sicurezza nella movida milanese è un tema che richiede attenzione, poiché eventi come questo mettono in luce le problematiche legate alla criminalità nella città.