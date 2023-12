Una terribile sparatoria che ha causato diversi morti e feriti si è consumata in una scuola a Praga. Il cecchino è stato neutralizzato.

Attimi di terrore a Praga: la autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni per una sparatoria in una scuola che ha causato diversi morti e feriti. Il responsabile della tragedia è stato individuato e neutralizzato ma la sua identità non è ancora stata svelata.

Sparatoria a Praga: morti e feriti in una scuola

I colpi d’arma da fuoco, secondo quanto riferito dalla polizia di Praga, sarebbero stati esplosi presso la facoltà di Lettere, Filosofia e Arte dell’Università situata nel centro cittadino, a Náměstí Jan Pakach. Secondo le prime informazioni diffuse in merito alla tragedia, pare siano stati registrati diversi morti e feriti. Il bilancio reale e definitivo non è ancora stato comunicato.

Con l’arrivo delle autorità sul posto, l’intera piazza e l’area che circonda l’università sono state chiuse al pubblico e transennate.

Cecchino neutralizzato: giallo sul movente

In relazione alla sparatoria, l’Università ha postato un messaggio sui suoi canali social con il quale ha asserito che il responsabile della sparatoria è un cecchino che avrebbe agito mentre si trovava al quarto piano della struttura.

La polizia di Praga ha scritto su X che l’uomo è stato individuato e neutralizzato. Intanto, mentre erano in corso le operazioni delle forze dell’ordine, a tutti coloro che erano presenti all’interno dell’edificio è stato intimato di non uscire dalle aule universitarie e di barricarvisi dentro bloccando le porte.

Al momento, non sono ancora state rese note le generalità del cecchino che ha aperto il fuoco contro studenti e personale universitario. Anche il movente è ancora avvolto nel mistero.