Sparatoria in centro a Taranto, due poliziotti feriti: uno è grave

Due agenti sono rimasti feriti in una sparatoria nel centro di Taranto, uno alla mano e uno in maniera più grave al torace: si indaga sull'accaduto.

Paura a Taranto, dove nella mattinata di sabato 22 gennaio 2022 si è verificata una sparatoria in cui sono rimasti feriti due poliziotti. Uno di essi è stato colpito in modo più lieve alla mano mentre l’altro è stato trasportato in codice rosso in ospedale con traumi al torace.

Le forze dell’ordine hanno già fermato un uomo. dovrebbe essere la persona che ha sparato ma la sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.

Sparatoria a Taranto

I fatti si sono verificati in viale Magna Grecia intorno alle 11:45. Secondo quanto ricostruito, gli agenti sarebbero stati impegnati in un controllo quando qualcosa li ha insospettiti e hanno iniziato ad inseguire un uomo. Stando a quanto diffuso dal Mosap, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, quest’ultimo stava tentando di rubare una Porsche Cayenne.

Alla vista degli agenti, costui ha esploso dei colpi di pistola che hanno raggiunto altrettanti poliziotti: uno è stato ferito di striscio e un altro in maniera più seria al torace. Dopo poche centinaia di metri un uomo è stato fermato e su di lui sono in corso verifiche per accertarsi che sia effettivamente il colpevole della sparatoria. Nel frattempo sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno medicato e trasferito entrambi i poliziotti in ospedale.

Sparatoria a Taranto: “Scena da Far West”

“Una vera e propria scena da Far West che avrebbe potuto avere serie ripercussioni per chi in quel momento si trovava in strada. Fortunatamente i colleghi non versano in gravi condizioni“, ha aggiunto il segretario generale Fabio Conestà. Il quale ha poi espresso solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti nell’attesa che il soggetto fermato “paghi con la giusta punizione per aver attentato alla vita di due servitori dello Stato“.