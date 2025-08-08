Una tragedia ha scosso la zona Casilina a Roma, dove nella serata di ieri si è verificata una sparatoria all’interno di un bar. Diversi spari d’arma da fuoco sono stati esplosi, causando un bilancio drammatico di morti e feriti. Le autorità stanno conducendo indagini serrate per individuare i responsabili e capire i motivi dietro questo grave episodio di violenza.

Spari nella notte in un bar a Roma, zona Casilina: bilancio grave

Nella notte un uomo armato ha fatto irruzione nel bar “Bianco Notte” in via degli Acquaroni, periferia est di Roma, e ha sparato dopo aver tentato di rapinare il locale. Il malvivente, dopo aver chiesto l’incasso al proprietario e aver ricevuto un rifiuto, ha esploso diversi colpi di pistola ferendo tre persone presenti all’interno.

Due cittadini bengalesi, entrambi di 58 anni, sono stati trasportati al Policlinico Casilino con ferite lievi agli arti, mentre il titolare del bar, un uomo di 49 anni, versa in condizioni critiche ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente al Policlinico Tor Vergata.

Spari nella notte in un bar a Roma, zona Casilina: indagini in corso

Le forze dell’ordine, comprese le volanti del VI distretto Casilino e la squadra mobile, sono intervenute rapidamente sul luogo dell’aggressione, accompagnate dagli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi nel bar. Al momento il responsabile della rapina è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre gli investigatori continuano ad ascoltare i testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.