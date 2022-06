Spiaggia su prenotazione a San Teodoro dal 20 giugno: come fare per prenotare

Spiaggia su prenotazione: è il progetto sperimentale al quale ha aderito anche il comune sardo di San Teodoro. Sarà così per Cala Brandinchi e Lu Impostu.

A partire dal 20 giugno, alcune spiagge del comune di San Teodoro in Sardegna saranno accessibili solo tramite prenotazione.

Spiagge accessibili solo su prenotazione a San Teodoro

Il comune di San Teodoro, in provincia di Sassari, ha aderito all’attivazione del progetto sperimentale di contingentamento degli accessi per le spiagge de Lu Impostu e Cala Brandinchi.

Dopo avere realizzato gli strumenti tecnologici necessari, si stanno terminando le opere di potenziamento dei servizi che si offriranno nelle due spiagge.

L’avvio del servizio, inizialmente previsto per il 14 di giugno, è stato rinviato al prossimo lunedì 20 giugno.

Come prenotare online l’accesso alla spiaggia

Il sistema permetterà di scegliere la spiaggia e la tipologia di utente, ed applicherà in automatico le corrispondenti tariffe. Le tariffe in vigore per l’anno 2022 sono: accesso gratuito per residenti, bambini sotto 12 anni e persone diversamente abili; 1 euro per soggetti Tari nel Comune di San Teodoro, ospiti di strutture ricettive del territorio e concessioni balneari; 2 euro per tutti gli altri.

Il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito e paypal accedendo al sito o all’app, inoltre si è previsto l’installazione di totem agli ingressi che permetteranno la prenotazione in loco ed anche il pagamento in contanti. Inoltre, la prenotazione potrà essere effettuata solo per il giorno successivo.