Inter e Napoli si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League all'ultima giornata e tra le mura amiche: Barcellona e Genk gli avversari.

Notte di fuoco tra le stelle della Champions League. Napoli e Inter sono chiamati, per diversi motivi, a grandi prestazioni per poter accedere agli ottavi di finale. Il Napoli di Carlo Ancelotti, il cui futuro passerà da questa partita, è a un passo dalla qualificazione. Contro il Genk (già eliminato), al San Paolo, basterà un punto per essere sicuri di andare avanti. Ma gli azzurri potrebbero accedere agli scontri diretti anche perdendo, nel caso in cui il Salisburgo non riuscisse a battere il Liverpool.

Una sconfitta al San Paolo e quella contemporanea dei Reds in Austria, sarebbe l’unico modo per eliminare Insigne e compagni. Anche i campioni d’Europa in carica e assoluti dominatori dell’attuale Premier League, però, devono stare attenti: in caso di sconfitta potrebbero anche essere clamorosamente eliminati. Questa la classifica del Girone E a una partita dal termine: Liverpool 10, Napoli 9, RB Salisburgo 7, Genk 1.





Champions, “Inter e Napoli si qualificano se”…

La solida Inter di Antonio Conte, invece, è chiamata ad un’impresa: battere il Barcellona a San Siro.

Non ci sarà Messi, ma anche così la partita sarà tutt’altro che facile. È dal 2012 che i nerazzurri non giocano la fase a scontri diretti della massima competizione per club.

In caso di mancata vittoria contro il Barcellona, per passare il turno, l’Inter deve fare lo stesso risultato del Borussia Dortmund. I nerazzurri, infatti, sono in vantaggio negli scontri diretti e, in caso di arrivo a pari punti, saranno loro a passare il turno. Questa la classifica del Gruppo F: Barcellona 11 punti, Inter e Borussia Dortmund 7, Slavia Praga 2 punti (già eliminato).