Esonero Ancelotti: non è bastato il 4 a 0 al Genk e la conseguente qualificazione ai quarti. La figlia Katia sostiene il padre sui social.

L’esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina del Napoli era nell’aria. Il mister emiliano, già allenatore di Milan, Juventus, Real Madrid, PSG e Bayern Monaco, aveva sostituito Maurizio Sarri nell’Estate del 2018 e sembrava destinato a rimanere a lungo alla corte di De Laurentiis. Invece, dopo una stagione e mezza, Ancelotti è stato esonerato. Inutile, la vittoria per 4 a 0 (e conseguente qualificazione agli ottavi) contro il Genk in Champions League. La sensazione però è che Ancelotti non ne esca ridimensionato, anzi. E la figlia, Katia Ancelotti, ribadisce sui social questo concetto.





Esonero Ancelotti: la figlia Katia

Katia, definendosi napoletana d’adozione, pubblica sul suo profilo Instagram la foto dell’abbraccio tra il padre e Callejon, aggiungendo come commento la scritta “A testa alta”. Il presidente De Laurentiis, ha aspettato il termine della fase a gironi di Champions League per ufficializzare la decisione.

Carlo Ancelotti esce tra gli abbracci dei suoi calciatori e gli applausi del pubblico del San Paolo il quale, ha fatto comunque sentire la vicinanza al tecnico dimostrandogli sincero apprezzamento.

Con la qualificazione agli ottavi di Champions ottenuta, ora il Napoli può concentrarsi sul campionato dove attualmente si trova al settimo posto con 21 punti. L’Europa che conta si trova 8 lunghezze più su ma tutto può ancora succedere. Il tecnico chiamato a risollevare le sorti del Napoli e riportarlo in alto in classifica sarà Gennaro Gattuso. L’ex allenatore e giocatore del Milan è atteso in città. Per lui un contratto di 6 mesi più un altro anno.