La Juve centra la quinta vittoria in questo girone di Champions, espugnata anche la Bay Arena di Leverkusen.

La Juve arrivava al l’insidiosa trasferta di Leverkusen reduce dalla pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio in campionato, ma con la qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League conquistata con un turno di anticipo. Al Bayer serviva un successo e una non vittoria dell’Atlético Madrid per centrare il secondo posto, dopo un avvio stagionale al di sotto delle aspettative. Alla Bay Arena vince la Juventus 1-0, grazie alla rete di Ronaldo nella ripresa.

Leverkusen-Juve, la cronaca del match

Prima frazione di gara molto equilibrata in cui il Bayer fa la partita e la Juventus prova a rispondere in contropiede, sfruttando gli ampi spazi lasciati dai tedeschi in fase di non possesso. La prima grande occasione la fallisce Higuain per eccesso di altruismo, che non riesce a pesca Ronaldo a tu per tu con Hradecky.

Al minuto 11 arriva la più importante azione da gol del match sui piedi di Diaby, il cui destro dal limite viene fermato solo dal palo con Buffon battuto. Al tramonto del primo tempo il Bayer va nuovamente vicinissimo al vantaggio con Havertz, ma l’intervento difensivo di Demiral è sontuoso e salva in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo la Juve prova ad alzare il pressing, ma l’assenza di obiettivi pesa molto. La partita è bloccata col Bayer che sembra rinunciatario visto anche il 2-0 dell’Atlético con la Lokomotiv Mosca, ci sono davvero pochissime emozioni. La più grande occasione è per la Juventus con Cristiano Ronaldo, la cui rete non viene giustamente convalidata per fuorigioco. A quindici minuti dalla fine arriva il vantaggio bianconero firmato Ronaldo, che raccoglie un assist al bacio del subentrato Dybala.

Nel recupero arriva anche il 2-0 firmato Gonzalo Higuain. Per Sarri sono 16 punti nel girone di Champions sulla panchina della Juve, con 5 vittorie e un solo pareggio.