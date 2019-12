Un tifoso viola ha lanciato un boggetto simile ad un bullone durante Fiorentina-Roma: il gesto è giunto dopo il terzo goal dei giallorossi.

Dopo il goal segnato da Pellegrini durante il match Fiorentina-Roma, dagli spalti è stato lanciato un oggetto simile ad un bullone in campo. Fortunatamente non ha colpito nessuno: Orsato l’ha raccolto e l’ha consegnato ai delegati della procura federale che segnaleranno l’episodio sul referto.

Bullone in campo durante Fiorentina-Roma

Il tutto si è verificato al minuto 73 quando Pellegrini ha segnato il terzo goal per la sua squadra. I tifosi di casa hanno iniziato a fischiare i propri giocatori e a protestare per l’ennesima delusione stagionale. La loro arrabbiatura non si è limitata alle parole ma si è anche tradotta nel gesto di lanciare un oggetto in campo. Nessuno è rimasto ferito e questo ha toccato terra, a differenza di quanto accaduto allo stesso Pellegrini tempo prima. Nel corso della partita di Europa League vinta dalla Roma ad Istanbul, un oggetto lanciato dagli spalti l’aveva infatti colpito alla testa.

La partita

Quinta sconfitta per la Fiorentina nelle ultime sei partite di campionato, tanto che ora Montella è ad un passo dall’esonero.

Tra i possibili sostituti figurano i nomi di Iachini, Prandelli e Di Biagio. Schiacciante la vittoria della Roma al Franchi, che ha vinto 4 a 1 con un possesso palla del 60%.

I goal dei giallorossi sono stati realizzati da Dzeko (su assist di Zaniolo), da Kolarov (su calcio di punizione guadagnato da Zaniolo), da Pellegrini (su assist di Dzeko) e da Zaniolo (su assist di Dzeko). Questo punteggio consente alla Roma di portarsi ad un punto dal terzo posto, attualmente occupato dal suo storico rivale, ovvero la Lazio. Intanto blinda il quarto posto portandosi a sei punti di distacco dal Cagliari e a sette sull’Atalanta.