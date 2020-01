Uno dei più grandi acquisti degli ultimi anni per la squadra di Conte, l'esordio di Eriksen potrebbe arrivare contro l'Udinese

Alle 10.15 Eriksen atterra all’aeroporto di Linate, dove i giornalisti lo attendono già per le prime dichiarazioni. Il calciatore non si ferma, ma si limita a comunicare con un pollice in alto. Con la compagna Sabrina Kvist, Eriksen si è poi diretto al centro medico Humanitas per i primi controlli.

Il benvenuto dei tifosi

In quel luogo lo attendevano circa cento tifosi, tra i quali alcuni esponenti della Curva Nord e ragazzi usciti da scuola unicamente per vederlo.

La ressa ha impedito al giocatore di salutare di persona che, per godersi il momento, ha salutato tutti dalla finestra e si è scattato un selfie. Uscito dall’entrata posteriore dell’ospedale, si è diretto per pranzo in hotel. Il pomeriggio è atteso alla sede dell’Inter, dove firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

L’acquisto di Erkisen

Con la sua firma, diventerà ufficialmente il terzo acquisto della stagione per l’Inter.

Il più importante e atteso fino ad ora, ritenuto uno dei colpi di calciomercato più importanti degli ultimi anni.

La sua prima convocazione potrebbe essere il match di domenica contro l’Udinese. La domanda principale che molti si pongo è come Conte userà il nuovo acquisto. Nelle precedenti squadre, Eriksen ha sempre giocato come trequartista in 4-3-2-1, alternandosi anche come esterno destro e sinistro.

All’Inter sembra che la collocazione più probabile sia il ruolo da trequartista nel 3-4-1-2. Infatti questo sarebbe un modulo molto vicino alle sue caratteristiche e alla sua abilità nella fase offensiva. Inoltre è uno schema di gioco che la squadra di Conte conosce bene, già usato all’inizio della stagione. Rimane ancora un interrogativo il futuro ruolo di Sensi, ora diretto concorrente della nuova stella danese.