Abilità e grande patriottismo per Son, tra i migliori anche con un'arma in mano come ha dimostrato durante l'allenamento militare in Corea.

L’attaccante del Tottenham Son Heung-Min ha concluso le tre settimane di addestramento militare previste con l’esercito della Corea. Come sul campo da gioco, anche sul terreno di “guerra” ha mostrato un’incredibile precisione, vincendo il premio come miglior tiratore.

Son cecchino durante l’addestramento militare

L’attaccante del Tottenham Son Heung-Min da tre settimane è impegnato con la Corea per il tradizionale addestramento militare sull’isola di Jeju. Esercitazione che avrà fine nella giornata di venerdì 8 maggio, e che vedrà il calciatore tornare a casa con una soddisfazione in più.

Che si tratti di dare precisione ad un pallone o centrare il bersaglio con un’arma, per il coreano è indifferente: Son, infatti, ha mostrato tutta la sua abilità e precisione vincendo il premio di miglior tiratore, tra ben 157 partecipanti, con l’en plein di ben 10 sagome su 10 centrate.





Prima i Giochi poi la leva

Per il 27enne la vittoria ai Giochi asiatici si è rivelata fondamentale, permettendogli un’esenzione dalla leva coreana che in caso di eliminazione dai giochi lo avrebbe obbligato al servizio militare per ben 18 mesi, un tempo davvero lungo lontano dai campi da gioco che avrebbe compromesso la sua carriera.

Quest’anno però il giocatore non ha potuto rifiutare la chiamata militare, che per fortuna è arrivata in un momento di stallo totale nel mondo del calcio. Dopo la frattura al braccio che lo aveva costretto al forfait in Premier prima della sospensione e questa esperienza militare, Son sarà poi libero di tornare a calcare un campo da gioco, non appena la situazione in Inghilterra prevederà il proseguimento della stagione.