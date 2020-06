Cristiano Ronaldo cambia look: vestito a fiori e occhiali da sole

Cristiano Ronaldo ha voluto festeggiare il successo della sua Juventus con un nuovo look: in molti però non hanno apprezzato la scelta.

Il bomber portoghese ha deciso di fare un radicale cambiamento al proprio look: Cristiano Ronaldo infatti si è presentato sui social con una camicia a fiori, degli occhialini di sole e un bermuda.

Nuovo look per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ormai lo sappiamo, non è solo un grande calciatore ma anche un profondo esperto e conoscitore di stile e look.

Per questo motivo in pochi si sono stupiti davanti all’ennesimo cambiamento del 5 volte pallone D’Oro.

Sul proprio profilo Instagram il bomber della Juventus ha postato una sua foto e ha scritto: “Starting the weekend with a good vibe and a good style”, che tradotto in italiano significa: “Iniziando il weekend con una buona atmosfera e un ottimo stile”. In questo scatto Cristiano Ronaldo appare con un completo a fiori, che sono presenti sia sul bermuda che sulla camicia.

Nel nuovo look sono presenti anche gli occhiali da sole con lenti trasparenti.

Visualizza questo post su Instagram Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 27 Giu 2020 alle ore 5:21 PDT

Le reazione dei compagni

Moltissimi i like e i commenti che si sono susseguiti a questo radicale cambio di look. Tra questi ci sono stati anche pareri da parte di compagni di squadra presenti e passati.

L’ex Marchisio ha deciso di postare delle faccine sorridenti, mentre il capitano Bonucci ha scritto: “Unbelievable” ovvero “Incredibile”. Un commento lo ha postato anche l’ex juventino Benatia.