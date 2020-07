Zaniolo aggredito dai compagni nello spogliatoio, ultimo capitolo di un amore finito?

A Roma si è generato un caso che inevitabilmente fa male ai tifosi giallorossi: è quello di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso grazie al suo talento aveva conquistato il cuore della Curva Sud in tempi non sospetti, ma poi qualcosa è andato storto.

Colpa di qualche infortunio di troppo, di un difficile clima societario in un momento di transizione e delle tante, troppe, voci di mercato che vorrebbero il giocatore lontano dalla capitale già il prossimo anno, malgrado un contratto rinnovato non molto tempo fa. Secondo La Repubblica ci sarebbe anche dell’altro, con i compagni di squadra che avrebbero del tutto scaricato il giovane talento italiano arrivando anche ad aggredirlo negli spogliatoi nel post gara della partita con l’Hellas Verona.

Roma, Zaniolo aggredito dai compagni

Per contestualizzare in maniera più efficace, si ricorda che l’episodio sarebbe avvenuto in contemporanea alla pubblica accusa fatta dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca al giocatore, reo, secondo il suo allenatore, di non aver rincorso un avversario dopo una palla persa. Un rimbrotto in tv, che non sarebbe piaciuto a Zaniolo che, sempre secondo La Repubblica, avrebbe poi avuto anche un’acceso confronto con Guido Fienga, ad della Roma.





L’impressione è che si sia arrivati al capitolo finale della storia d’amore tra la Roma e Zaniolo, un amore che senza dubbio c’è stato ma che forse non è mai andato così in profondità. I tifosi sperano invece che la situazione possa risolversi al più presto.