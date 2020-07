Vincenzo Spadafora spera di riportare i tifosi allo stadio già a settembre, ma tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica.

Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha annunciato un possibile ritorno dei tifosi allo stadio a settembre. La riapertura sarà contigentata in base alla curva epidemiologica. In cantiere un decreto per sbloccare la situazione relativi ai lavoratori in ambito sportivo: “Insisterò perché nel decreto in cui utilizzeremo le risorse possano esserci i 100 milioni che servono soprattutto per tante piccole e medie realtà sportive.





Spadafora, tifosi allo stadio a settembre?

La stagione calcistica sta volgendo alla sua conclusione, ma nel mirino del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora il prossimo obiettivo è riportare i tifosi allo stadio già a settembre: “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi“.

Intervenuto al Tg Regionale della Rai, il ministro ha poi aggiunto: “Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”.





Decreto per i lavoratori sportivi

Spadafora ha poi voluto fare il quadro della situazione relativa ai fondi destinati per i lavoratori sportivi: “Il mio auspicio è di portare la riforma all’ultimo consiglio dei Ministri prima della breve pausa che faremo a metà agosto. La cosa più importante riguarderà sicuramente i lavoratori sportivi”.

“Insisterò perché nel decreto in cui utilizzeremo le risorse che abbiamo ieri approvato, possano esserci i 100 milioni che servono soprattutto per tante piccole e medie realtà sportive.

Ho fatto appello al ministro Gualtieri di occuparsi di questo tema”, ha concluso il ministro dello Sport.