Retrocede il Lecce di Fabio Liverani in Serie B: l'ultima giornata di campionato non riserva sorprese e garantisce la salvezza del Genoa.

Il Lecce retrocede in Serie B: saranno giorni di rimpianti in casa giallorossa che vede sfumare la salvezza solo per questione di qualche punto, all’ultima curva. I salentini sono arrivati a giocarsi la permanenza in massima serie all’ultimissima giornata, ma ad avere la meglio è stato il Genoa.

Il Grifone di Enrico Preziosi, infatti, ha sfruttato al massimo il minimo punto di vantaggio riuscendo a portare a casa, per l’ennesimo anno, la permanenza in Serie A.





Il Lecce retrocede in Serie B

A risultare decisivo, nel computo della classifica finale, lo scontro diretto di qualche settimana fa che ha visto gli uomini di Nicola avere la meglio sui ragazzi di Liverani.

L’ultima giornata di campionato ha messo difronte il Genoa al Verona di Juric: sulla sfida di Marassi non c’è stata assolutamente storia con i liguri già avanti per 3-0 alla fine della prima frazione di gioco. Al Via Del Mare, a Lecce, partita più divertente con i salentini impegnati al cospetto del Parma: 2-2 pirotecnico dopo solo 45 minuti di gioco. Nella ripresa altro valzer di marcature con il risultato finale di 3-4 per gli emiliani.

I verdetti della Serie A

Per quanto concerne gli altri verdetti della Serie A, oltre alla già nota vittoria del campionato da parte della Juventus, in Champions League vanno Inter, Atalanta e Lazio (oltre ai bianconeri). In Europa League, invece, la Roma e il Napoli grazie alla vittoria della Coppa Italia. Niente da fare per il Milan, nonostante l’ottimo girone di ritorno. Per quanto concerne le retrocesse, oltre al già citato Lecce, vanno in B anche Spal e Brescia.