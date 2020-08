Coronavirus, 3 positivi all’Atalanta: sono asintomatici e in isolamento

"Atalanta comunica che nei test anti-Covid sono stati riscontrati 3 casi di positività": sono giocatori asintomatici e in isolamento fiduciario.

Torna l’incubo coronavirus a Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza sanitaria: ci sono 3 giocatori positivi all’Atalanta. La società lo ha comunicato sul proprio sito.

Coronavirus, 3 positivi all’Atalanta

Il coronavirus spaventa gli spogliatoi della Serie A.

Oltre a Mihajlovic, risultato positivo al Covid-19, quattro giocatori del Cagliari hanno riscontrato la positività al tampone. Stessa sorte per Antonio Mirante, portiere della Roma. Sono stati segnalati altri due casi tra i giocatori del Torino, asintomatici e in isolamento. Dal club granata, inoltre, fanno sapere che “in via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra”.

Positivi anche l’attaccante Jeremie Boga del Sassuolo e l’attaccante Andrea Petagna, acquistato dal Napoli e sottoposto al tampone per la positività del fratello. Un positivo anche nel Brescia, appena retrocesso in Serie B.



Come comunicato sul sito dell’Atalanta, tre giocatori della Dea hanno contratto il Covid-19 in forma asintomatica. “Atalanta comunica che nei test anti-Covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS”. Finora non è stata resa nota l’identità dei calciatori.