Ci sarebbe anche Neymar tra i tre contagiati del Psg: il brasiliano sarebbe risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza a Ibiza.

Sarebbero tre i giocatori del Psg contagiati e, tra loro, ci sarebbe anche Neymar, risultato positivo al coronavirus e messo subito in isolamento. A rivelarlo, nel primo pomeriggio del 2 settembre, è l’Equipe. A rischio, ora, il debutto stagionale in Ligue 1, previsto per il 10 settembre in trasferta contro il Lens.

Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.

L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020

Equipe: “Neymar positivo al coronavirus”

La conferma della positività di tre calciatori è arrivata anche dallo stesso club francese, che tramite Twitter ha precisato: i positivi “sono sottoposti al protocollo sanitario adeguato. Tutti i giocatori e lo staff continueranno a sottoporsi ai test nei prossimi giorni”.

Al momento, però, quella relativa a Neymar resta solo un’indiscrezione non confermata.





Secondo lo stesso Equipe, gli altri due contagiati – i primi a risultare positivi – sarebbero Leandro Paredes e Di Maria. Ora resta alta la preoccupazione per i compagni di squadra, in particolare Icardi, Herrera e Navas.

La società avrebbe messo in isolamento preventivo tutti i giocatori considerati a rischio, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi.

LEGGI ANCHE: