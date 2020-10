Le casse del club piangono: Pallotta lascia la Roma col bilancio in rosso. Il nuovo presidente Friedkin corre ai ripari con le cessioni e coi tagli.

Bilancio in profondo rosso per la Roma relativo all’anno 2020. Il mercato complicato dovuto ai problemi finanziari legati alla gestione Pallotta, all’arrivo del nuovo presidente Friedkin e all’emergenza coronavirus ha ulteriormente pesato sulle casse del club che ora deve correre ai ripari.

Nonostante l’assenza del direttore sportivo il club giallorosso ha saputo comunque gestire la situazione. Fonseca ha ricevuto i giocatori richiesti e la rosa è stata ampiamente sfoltita con le cessioni di giocatori fuori dai piani del tecnico. I giocatori che hanno lasciato Trigoria in questa estate sono ben diciassette, tra giovani ed esuberi. Ciò ha permesso alla società di portare a termine gli ultimi colpi di mercato e di iniziare la nuova stagione con più serenità.

Con le cessioni di Perotti, Nzonzi e Florenzi la Roma ha risparmiato 9 milioni di euro netti. Altri 12,5 milioni risparmiati invece da Olsen, Kolarov, Schick, Kluivert e Gonalons per un risparmio finale totale di 15 milioni. Netta progressione dal punto di vista manageriale della nuova società rispetto all’ex presidente Pallotta.

Roma, bilancio in rosso: -204 milioni

Le cessioni e il taglio degli esuberi hanno alleggerito le casse del club ma c’è poco da esultare.

Sul suo sito ufficiale il club ha pubblicato una nota in cui ufficializza perdite legate alla stagione 2019/2020 per 204 milioni.

Il comunicato:

“La perdita civilistica al 30 giugno 2020, è ad oggi stimata in 188 milioni di euro, ed ha determinato un ulteriore peggioramento del patrimonio netto separato di A.S. Roma S.p.A., che a fine esercizio è stimato negativo per 88,1 milioni di euro, rispetto ad un valore positivo pari a 10,5 milioni di euro al 30 giugno 2019, con una flessione di 98,6 milioni di euro.

A livello consolidato, la perdita dell’esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro e il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2020 è stimato negativo per 242,5 milioni di euro, in flessione di 115 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019″.

Il punto sul mercato

Il mercato della Roma si è concluso sul gong con il ritorno di Smalling dal Manchester United. Fonseca ha potuto abbracciare nuovi giocatori: Pedro, Kumbulla e Borja Mayoral oltre al già citato Smalling.

Il mister argentino ha invece dovuto salutare: Under, Kolarov, Perotti, Florenzi, Schick, Olsen e Cetin.