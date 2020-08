Il nuovo presidente della Roma sarà Ryan Friedkin, figlio di Dan. Accordo da 591 milioni con Pallotta.

La Roma cambia ancora società. Nello spazio di dieci anni è il terzo cambio: dopo il passaggio dalla famiglia Sensi a Pallotta, adesso si registra l’entrata in gioco di Daniel Friedkin. La firma è arrivata dopo una lunghissima trattativa, alle 2 di notte italiane: si conclude così l’era di James Pallotta, al timone del club dall’agosto 2012 ed inizia quella del magnate texano.

Friedkin, per assumere il comando del club, dovrà versare 591 milioni, di cui circa 500 andranno all’ormai ex presidente giallorosso ed ai suoi soci e il resto sarà utilizzato subito per la gestione corrente del club (42 milioni per completare l’aumento di capitale già sottoscritto da mesi).

La Roma è di Friedkin

“Noi tutti del Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari per diventare parte di questa città e di questo club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia Roma”. Così, invece, James Pallotta: “Sono lieto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con il gruppo Friedkin per la vendita della Roma. Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo insieme per completare il percorso legale e formale che porterà al passaggio di mano del club.

Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo, sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per la Roma”.

In bocca al lupo a #Friedkin. Così come fu a Ciarrapico (primo cambio di proprietà a cui ho assistito), a Sensi e Mezzaroma, poi a Rosella Sensi e quindi al consorzio capitanato prima da DiBenedetto poi da #Pallotta. In bocca al lupo alla #Roma. Ok mo vinciamo stasera 😂 — Augusto Ciardi (@augustociardi75) August 6, 2020

Chi è il nuovo Presidente

Il nuovo Presidente sarà però il figlio Ryan. Questi si stabilirà a Roma, sulla scia di quanto ha fatto Steven Zhang nell’Inter. Con il nuovo presidente dovrebbe essere garantita anche la continuità aziendale, con l’attuale Ceo Guido Fienga che resterà nel club con un ruolo apicale. Prima del mercato e della squadra ci saranno le formalità: entro il 19 agosto vanno presentate le fidejussioni bancarie per l’iscrizione al campionato e il 31 la Consob approverà il prospetto informativo dell’aumento di capitale, da concludere entro il 31 dicembre.

Questi, di fatto, saranno i due primi passi ufficiali di Friedkin da nuovo presidente della Roma. Poi si potrà pensare al calcio giocato. Con un mercato che si preannuncia scoppiettante.