Cristiano Ronaldo è finalmente guarito dal coronavirus. L'annuncio è stato dato dalla Juventus in un comunicato apparso sul proprio sito internet.

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è finalmente guarito dal coronavirus. Lo ha annunciato la stessa società bianconera in un comunicato apparso sul proprio sito nella serata del 30 ottobre: “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19.

L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Il campiona portoghese potrebbe dunque tornare in campo già per la partita di campionato contro lo Spezia in programma la prossime domenica primo novembre. A causa della positività al coronavirus, registrata mentre era in ritiro con la sua nazionale durante la partecipazione alla Nations League, Cristiano Ronaldo ha infatti saltato i match contro Crotone, Hellas Verona, Dinamo Kiev e Barcellona.

CR7 è risultato positivo al coronavirus quasi tre settimane fa e da qualche giorno la sua persistente positività aveva iniziato a preoccupare gli osservatori del mondo del pallone. Nelle scorse ore inoltre una dichiarazione di Cristiano Ronaldo sui tamponi (definiti dal portoghese una st****ata) aveva scatenato aspre polemiche sui social network, nonché la dura reazione del virologo Roberto Burioni, che gli ha risposto direttamente su Twitter.