Thiago Silva e la moglie Isabelle non vogliono più avere figli, per questa ragione la donna vuole che il calciatore si sottoponga a vasectomia.

Isabelle Silva, moglie di Thiago Silva, è divenuta a seguito del matrimonio con il noto calciatore brasiliano una influencer. Su Instagram ha ben 397 mila followers. Ad essi, tramite le storie, ha rivelato alcuni dettagli sulla vita privata di coppia. La donna, nel dettaglio, ha ammesso che lei ed il marito non vogliono più figli (ne hanno già due).

Per questa ragione ha chiesto al difensore del Chelsea di sottoporsi a vasectomia.

La richiesta di Isabelle a Thiago Silva

Isabelle attualmente prende la pillola anti-concezionale, ma vorrebbe una soluzione definitiva per evitare gravidanze indesiderate. Un intervento a suo carico, però, è fuori discussione. “Non lo prendo proprio in considerazione. Tutte le donne della mia famiglia e le altre che conosco hanno messo su tantissimi chili dopo l’intervento. Vengo da una famiglia di obesi e non voglio correre alcun rischio“, ha spiegato.

Piuttosto la coppia starebbe valutando una vasectomia per Thiago Silva, che però in realtà vorrebbe ancora un altro pargolo. “Ne parlo da un po’ con mio marito e con il nostro medico di fiducia. L’idea è di sottoporre Thiago a una vasectomia. Per me sarebbe la soluzione ideale, ne stiamo ancora discutendo. Quando la smetterà di sognare di avere un altro figlio, farà la vasectomia e io potrò smettere di prendere la pillola“, ha concluso Isabelle.