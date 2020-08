Alena Seredova è in forma smagliante dopo la nascita della sua terza figlia, e ha rivelato quanti chili avrebbe preso in gravidanza.

Alena Seredova è in gran forma e sta trascorrendo la sua prima vacanza con la piccola Vivienne Charlotte, la piccola nata dall’amore con Alessandro Nasi. La modella ha svelato per la prima volta come avrebbe fatto a riacquistare la sua forma fisica dopo la gravidanza e i chili persi.

Alena Seredova: i chili in gravidanza

“Prima ho perso 6 chili, poi ne ho ripresi 7”, ha confessato Alena Seredova a proposito della sua ultima gravidanza. La modella ha rivelato che alla nascita la piccola Vivienne Charlotte pesava 3 chili, e che l’avrebbe data alla luce con parto cesareo. La piccola si sveglierebbe solo 3-4 volte per notte e lei avrebbe smesso di allattarla. Con la bambina, i due figli avuti dall’ex Gigi Buffon (David Lee e Louis Thomas) e il compagno Alessandro Nasi, Alena Seredova sta trascorrendo le vacanze a Forte dei Marmi.





Proprio lì il suo ex marito, Gigi Buffon, possiede uno stabilimento. Nonostante il divorzio i rapporti tra i due, oggi, sarebbero sereni: Alena Seredova ha ammesso che Gigi le avrebbe fatto i suoi auguri per la nascita della piccola Vivienne Charlotte.

Dopo la nascita della bambina in tanti hanno fatto i complimenti alla modella per la sua forma smagliante e per il suo aspetto radioso: lei stessa ha ammesso che l’arrivo di questa terza figlia molto desiderata avrebbe regalato a lei e alla sua famiglia un’enorme gioia, nonostante la preoccupazione per l’emergenza Coronavirus. Dopo l’arrivo di Vivienne Charlotte la Seredova e Alessandro Nasi hanno deciso di traslocare in un nuovo nido d’amore tutto per loro.