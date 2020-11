La città attraverso l’assessore Alessandra Clemente, ha avanzato la proposta al Prefetto Marco Valentini per accelerare i tempi

Napoli piange la morte di Diego Armando Maradona, scomparso a 60 anni il 25 novembre del 2020, e decide di chiamare lo Stadio San Paolo come il suo più grande campione. Il Comune di Napoli attraverso l’assessore Alessandra Clemente, ha avanzato la proposta al Prefetto Marco Valentini per accelerare i tempi e derogare alla norma che prevede che debbano passare almeno 10 anni per la dedica.

“Su indirizzo e volontà del sindaco Luigi De Magistris – ha dichiarato Alessandra Clemente, assessore comunale alla Toponomastica a Fanpage.it – convocheremo commissione toponomastica nelle prossime ore per istruire l’iter per questo tributo di immortalità alle immortali emozioni che il campione ha dato con il suo talento sportivo al suo popolo”.

A lanciare l’iniziativa dell’intitolazione del San Paolo a Diego Armando Maradona è stato, sempre a Fanpage.it, il presidente della commissione Sport, Carmine Sgambati: “Diego Armando Maradona con tutto quello che ha rappresentato per Napoli merita di essere ricordato con onore.

Dedicargli il San Paolo sarebbe un grande sogno, perché Maradona ha fatto sognare milioni di Napoletani nel mondo e ha rappresentato la rivincita di Napoli e del Sud sul Nord, negli anni della Questione Meridionale”. Non si è fatto attendere il benestare di Luigi De Magistris, che si è subito unito a tutto il resto del mondo per compiangere il campione: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!”.

Anche Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica, ha confermato: “Ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il Sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il Prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della città di Napoli a Diego Armando Maradona! Convocherò già per lunedì una commissione per formalizzare la proposta.

Lo abbiamo detto e lo faremo subito. Per ora, luci accese in casa tua, per illuminare il ricordo di te e dei momenti meravigliosi che hai donato alla nostra Napoli! Ciao Diego. Napoli non ti dimenticherà più”.