Stop alla cremazione del Pibe de Oro Diego Armando Maradona: la presunta figlia, una ragazza di 25 anni, ottiene il test.

Vittoria per la presunta figlia del Pibe de Oro Diego Armando Maradona. La ragazza, una giovane di 25 anni, ha ottenuto il test per stabilire l’effettivo legame di parentela tra i due. Per il momento il corpo del campione argentino non sarà cremato.

Tale disposizione è stata presa da un tribunale del paese natio di Maradona, secondo quanto si legge da Clarin. L’icona del Napoli (e del calcio in generale) è morta a soli 60 anni a causa di un arresto cardiaco. Maradona ha avuto due figlie dall’unione con Claudia Villafane, ma nel corso degli anni l’ex calciatore ha riconosciuto altri tre figli.

Maradona: chi è la presunta figlia

La presunta figlia di Diego Armando Maradona si chiama Magalì Gil. La ragazza ha chiesto il test del DNA. La giovane donna ha reso nota un’informazione che le avrebbe dato sua madre riguardo a colui che potrebbe essere suo padre, ovvero, il compianto Pibe de Oro. Secondo quanto dichiarato, tuttavia, dal legale del defunto ex calciatore, sarebbero già disponibili alcuni campioni di DNA e non sarebbe necessaria la riesumazione della salma, sepolta in un cimitero privato di Buenos Aires.

Fermata la cremazione

Dall’Argentina arriva la notizia dello stop alla cremazione del corpo di Diego Armando Maradona da parte di un altro tribunale. Tale disposizione risale allo scorso 30 novembre. Il blocco era motivato dal fatto che c’era la necessità di acquisire tutte le prove necessarie che spiegassero, senza alcuna ombra di dubbio, le cause reali della morte del campione argentino.