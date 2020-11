Maradona, l’ultimo audio WhatsApp è per il figlio Dieguito Fernando

Spunta un ultimo audio, inviato tramite whatsapp, al nuovo fidanzato dell'ex compagna di Maradona, nel quale chiede di prendersi cura del figlio Dieguito

Nuove rivelzioni sul fronte Maradona: ci sarebbe un audio inviato al compagno della sua ex, Verónica Ojeda, nel quale chiede di prendersi cura di suo figlio Dieguito Fernando.



L’ultimo audio WhatsApp di Maradona

Maradona avrebbe mandato un audio whatsapp, poco prima di morire, al nuovo fidanzato Mario Baudry, della sua ex compagna e madre di suo figlio, Verónica Ojeda. La registrazione audio è stata mandata in onda da Luis Ventura nel suo programma Secretos Verdaderos: –“Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che è ora sta con te, abbi cura di lei, e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente.

Guarda, ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio. Un abbraccio”. Un ultimo pensiero al figlio più piccolo, Dieguito Fernando, quasi come se sentisse dentro di se, che non sarebbe riuscito a superare il momento della convalescenza.

Le indagini sul decesso

Nel frattempo proseguono le indagini a tutto tondo, per accertare come si siano svolti i fatti che riguardano le sue ultime ore di vita, con Orlando Díaz, giudice di garanzie di San Isidro, che ha chiesto la perquisizione in casa e nell’ufficio privato di Leopoldo Luciano Luque, il neurochirurgo e ultimo medico personale del Pibe de Oro.