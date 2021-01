Caicedo, frecciatina alla Roma dopo vittoria nel derby

Il centravanti della Lazio Felipe Caicedo ha preso in giro i rivali della Roma dopo la vittoria nel derby romano

La Lazio esulta e lo fa senza freni dopo la vittoria nel derby della Capitale contro la Roma. Netto il 3-0 con il quale gli uomini di Simone Inzaghi si sono imposti contro i rivali giallorossi. I gol di Ciro Immobile e la doppietta di Luis Alberto hanno dato la supremazia in città, almeno fino alla gara di ritorno.

Una grande soddisfazione per tutto l’ambiente biancoceleste che non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Chiedere a Felipe Caicedo, bomber laziale, che sui social non ha risparmiato un duro “sfottò” ai cugini.

Caicedo: frecciatina alla Roma

Prima della sfida tra Lazio e Roma, erano stati in tanti a commentare e pronosticare il risultato della gara, compreso l’ex calciatore Rizzitelli, apertamente di fede giallorossa. L’ex bomber aveva definito la squadra biancoceleste “una piccola squadra”.

Ecco perché, al termine del derby della 18^ giornata di Serie A, la replica laziale non si è fatta attendere.

Attraverso un post social pubblicato su Twitter, Caicedo ha voluto mandare una frecciatina all’ex calciatore e a tutto l’ambiente della Roma: “Meno male che era un’amichevole ragazzi”, ha scritto La Pantera biancoceleste con tanto di emoji della risata a prendere in giro i rivali. Un post, breve, ma molto efficace che ha scatenato tantissimi commenti social da parte degli utenti sia di fede laziale che di fede romanista che, a dirla tutta, non l’hanno presa affatto bene.

Con questa vittoria, la Lazio allenata da Simone Inzaghi sale a quota 31 punti in classifica mentre la Roma resta ferma a 34 e rischia di essere superata da Juventus e Atalanta, impegnate nelle prossime ore e con una gara in più da recuperare oltre a quella di questo turno di campionato.