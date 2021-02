La Juventus si aggiudica la semifinale di andata di Coppa Italia: nervosismo tra le fila dell'Inter.

La Juventus compie un passo avanti verso la finale di Coppa Italia. La squadra di Andrea Pirlo, nella semifinale di andata, ha battuto in trasferta l’Inter grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo. La resa dei conti si avrà adesso nella gara di ritorno, in programma martedì 9 febbraio allo Stadium.

Gli uomini di Antonio Conte in quella occasione proveranno a recuperare lo svantaggio per agguantare l’ultimo atto della competizione.

La cronaca di Inter-Juventus

La gara di San Siro era iniziata nel migliore dei modi per l’Inter, che a nove minuti dal fischio di inizio era riuscita ad andare in rete grazie a Lautaro Martinez. Il vantaggio dei nerazzurri, tuttavia, è durato ben poco. In soli dieci minuti infatti la Juventus ha ribaltato il risultato grazie a Cristiano Rolando.

Il bomber portoghese ha segnato il gol del pari su calcio di rigore concesso dal VAR per un fallo di Young su Cuadrado. Quello del vantaggio, invece, è arrivato a seguito di un errore della difesa avversaria: non si sono intesi Handanovic e Bastoni nella gestione di una palla pericolosa.

Rabbia nel finale

Nel finale nervi tesi a San Siro. Arturo Vidal non ha infatti gradito la sostituzione arrivata a circa 20′ dal triplice fischio.

Polemiche al rientro in panchina da parte del cileno, che si è sfogato in modo plateale ad indirizzo del tecnico Antonio Conte. “Sempre il 22 esce“, ha urlato. Serataccia per il centrocampista nerazzurro, che sarà assente nella gara di ritorno poiché squalificato.

Anche Cristiano Ronaldo, da parte sua, non ha preso bene la sostituzione. L’attaccante della Juventus ha però iniziato subito ad incitare i compagni da bordocampo. Al triplice fischio ha successivamente gioito per la vittoria.