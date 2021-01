Ufficiale la squalifica per i due giocatori di Milan e Inter Ibrahimovic e Lukaku dopo i fatti nel derby di Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku sfuggono a quella che poteva essere una maxi squalifica dopo i brutti fatti del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Il faccia a faccia, condito da insulti e sfottò reciproci, costa solamente un turno ad entrambi gli atleti.

Ibrahimovic e Lukaku: arriva la squalifica

La notizia che in tanti aspettavano è arrivata in queste ore. Il Giudice Sportivo ha deciso per la squalifica di una giornata per i due attaccanti, protagonisti in negativo della serata di Coppa Italia nel derby tra Inter e Milan. Lo scontro verbale e quasi fisico tra i due è stato ignorato, complice, probabilmente, il referto del direttore di gara Valeri che non ha fatto menzione, oltre i limiti consentiti, di quanto accaduto tra i due.

I giocatori, dunque, sfuggono a quella che poteva essere una maxi squalifica e subiscono un solo turno di stop, in Coppa Italia. Nello specifico Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata effettiva di gara a causa della doppia ammonizione arrivata rispettivamente per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Dall’altra parte Romelu Lukaku ha subito il turno di stop a seguito del cartellino giallo inflittogli per comportamento non regolamentare in campo e, visto il suo stato di diffida, è stato squalificato come da regolamento.

Per quanto riguarda le altre decisioni, anche altri due calciatori di Milan e Inter hanno subito un turno di stop. Si tratta di Achraf Hakimi, esterno nerazzurro, e Franck Kessié, centrocampista rossonero. Anche Jose Luis Palomino è stato fermato per una gara a seguito del cartellino rosso subito nella gara di Coppa Italia contro la Lazio.