L’ex nuotatore Giorgio Lamberti è stato ricoverato per covid all’ospedale di Brescia: “Questa è la mia vasca più complicata”.

Una dura lotta, la vasca più difficile da percorrere. L’ex nuotatore Giorgio Lamberti è stato ricoverato all’ospedale di Brescia dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Stando a quanto appreso dal tg1 che ha diffuso la notizia, fino a qualche giorno prima l’ex campione di nuoto avrebbe goduto di buona salute.

Poi il ricovero che lo ha portato in terapia subintensiva. Eppure nonostante le condizioni di salute critiche l’ex nuotatore non ha perso la forza e guarda al futuro fiducioso: “È la mia vasca più complicata ma come sempre non si dovrà mollare mai fino all’ultima bracciata”, ha dichiarato l’ex campione al tg1.

L’ex campione di nuoto classe 1969, intervistato al tg1 ha raccontato la sua esperienza dall’ospedale di Brescia dove si trova ricoverato in terapia subintensiva. Togliendosi la mascherina d’ossigeno l’ex nuotatore ha dichiarato ai microfoni Rai: “È un virus maledetto che non ti accorgi quando arriva. Ho perso anche amici. Qui bisogna avere a che fare con la propria vita, è pesante”, ha poi dichiarato: “Questa è la mia vasca più complicata ma va affrontata in processione come sempre senza mollare mai”.

La carriera

L’ex nuotatore bresciano è stato attivo tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni ‘90. Ha alle spalle una carriera importante portandolo nel 2004 ad essere il secondo nuotatore ad essere eletto nella Hall of fame del nuoto dietro a Novella Calligaris. Nel 2015 fu invece inserito nella walk of fame sportiva italiana.