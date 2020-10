"Tu, io, Cristiano Ronaldo, Ibra... Questo virus ci vede benissimo", ha ironizzato Valentino Rossi nel messaggio inviato alla Pellegrini.

Dopo la notizia della positività di Valentino Rossi, anche la Pellegrini ha fatto sapere ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid. La celebre campionessa di nuoto è apparsa in lacrime in un video: a consolarla ci ha pensato Valentino Rossi, che ha inviato un sms a Federica Pellegrini sdrammatizzando sulla situazione che entrambi stanno vivendo.

Valentino Rossi: sms a Federica Pellegrini

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, è chiaro che la malattia è democratica e non guarda in faccia nessuno. Lo hanno capito anche Valentino Rossi e Federica Pellegrini, che devono rinunciare ai propri impegni sportivi a causa della positività al virus.

Il campione di MotoGP non si perde d’animo e cerca di ironizzare sulla situazione. Così ha provato a consolare la Pellegrini. In un sms ha scritto: “Tu, io, Cristiano Ronaldo, Ibra…

Questo virus ci vede benissimo! Ed ha alzato il tiro: solo atleti top!”. E durante le prove libere del Gp di Aragon, Rossi ha postato sui social una foto del cane Ulisse. Dallo sguardo sembrava perplesso e così il campione ha commentato: “Non capisce come mai non sono in Spagna”.

La Pellegrini, invece, si sfoga sui social. Su Instagram terrà un diario. Venerdì 16 ottobre ha scritto: “Mi sono svegliata alle 7 con un forte mal di testa, soprattutto alla nuca, e 37,8 di febbre”.

E ai suoi fan ha fatto sapere: “Ho preso la tachipirina, mi sono riaddormentata, mi sono svegliata con zero febbre e comincio ad avere molto meno mal di gola, però continuo a tossire. Anche i dolori muscolari stanno andando via”. Non ha nascosto la sua delusione per l’assenza obbligata alla tappa di Budapest della Champions del nuoto. Dopo aver finito le registrazioni di “Italia’s got talent”, era in trepidante attesa di tornare in vasca.

Sulla sua situazione ha commentato: “L’unica cosa positiva di tutto questo è che i miei cagnolini, siccome sentono che c’è qualcosa che non va, mi stanno incollati tutto il giorno“.

Intervenuto a Radio Deejay, Valentino Rossi ha raccontato: “Ho fatto il tampone classico, che bisogna fare martedì mattina prima della gara. Stavo bene. Avevo il verde per entrare. Ma tra mercoledì notte e giovedì ho cominciato a star male e i sintomi erano proprio quelli: mal di schiena, mal di ossa, mal di testa.

Mi sono misurato la febbre e avevo 37,6 e ho detto: “ma dai, guarda…”. Poi sono andato a fare un tampone rapido, ancora negativo”. Tuttavia, non sentendosi bene, ha deciso di non partire. “Il tampone buono arrivato nel pomeriggio era positivo, ma fortuna che sono rimasto a casa. È come una influenzone”, ha aggiunto.

Luca Marini, fratello di Valentino Rossi che ad Aragon è impegnato in Moto2 da leader della classifica mondiale, ha commentato: “Ho sentito Vale, è una situazione difficile da affrontare psicologicamente“. Quindi ha confidato: “Ci sono rimasto malissimo, ma dobbiamo fare tutti lo sforzo di seguire il protocollo”.