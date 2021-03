Il campione mondiale di motociclismo Valentino Rossi ha acquistato un nuovo yacht: si tratta del Sanlorenzo SX88, lungo 27 metri e super accessoriato.

Il nuovo yacht del campione di motociclismo Valentino Rossi è stato varato, nel massimo riserbo, a La Spezia, nei cantieri Sanlorenzo di Ameglia.

Sanlorenzo SX88, il nuovo yacht del campione Valentino Rossi

L’ultimo acquisto di Valentino Rossi è un Sanlorenzo SX88, uno yacht di 27 metri, varato nei cantieri Sanlorenzo.

In relazione alle indiscrezioni sinora diffuse, pare che il pilota abbia presenziato all’inaugurazione dell’imponente imbarcazione assistendovi in videoconferenza. Inoltre, prima che il campione possa effettivamente salire a bordo dello yacht dovranno passare alcune settimane poiché la consegna del SX88 è prevista soltanto per il mese di maggio 2021. Fino ad allora, infatti, il cantiere sarà ancora impegnato a ultimare le svariate personalizzazioni richieste dall’armatore.

Costo e personalizzazioni del Sanlorenzo SX88

In relazione alle personalizzazioni volute da Valentino Rossi, pare che queste abbiano fatto lievitare il prezzo dello yacht fino a raggiungere il doppio del suo valore originario.

Il prezzo base corrispondeva a una cifra pari a 4 milioni e mezzo di euro ma sembra che il campione sia arrivato a pagare 9 milioni, per le customizzazioni e gli extra selezionati.

D’altronde, la Sanlorenzo è nota per la sua scelta di realizzare prodotti fortemente personalizzati, per soddisfare a pieno le esigenze e i gusti degli armatori che si rivolgono all’azienda.

Caratteristiche e nome dello yacht di Valentino Rossi

Il Sanlorenzo SX88 acquistato da Valentino rossi ha una lunghezza totale di 26,7 metri e una larghezza di 7,20 metri mentre può raggiungere una velocità massima di 23 nodi.

Lo yacht è dotato di tre differenti propulsori IPS 1050 Volvo (800 HP), collegati a un serbatoio con una capacità di 9.300 litri.

L’imbarcazione presenta una spaziosa beach area a poppa che consente di ospitare imponenti toys destinati all’esplorazione marittima. La timoneria, spiccatamente tecnologica e innovativa, è stata collocata sul flybridge e può essere sigillata e climatizzata, ricorrendo ai vetri laterali, azionabili elettricamente. Il main deck, invece, può essere lasciato libero oppure sfruttato per creare un’ampia suite armatoriale, opzione che rappresenta una novità assoluta per uno yacht di simili dimensioni.

Infine, per quanto riguarda il nome dell’ultimo gioiello di proprietà di Valentino Rossi, pur non essendo stato annunciato ufficialmente, è possibile che l’SX88 venga battezzato “Titilla III”, ricollegandosi ai suoi predecessori “Titilla” e “Titilla II”.