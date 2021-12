St. Moritz, meravigliosa Sofia Goggia: è seconda nel Super G femminile

Scontro tra giganti alla coppa del mondo a St. Moritz dove Sofia Goggia ha duellato contro Lara Gut-Behrami. L''azzurra è seconda nel Super G.

Un vero e proprio scontro tra titani quello la nostra Sofia Goggia e la sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami. A St. Moritz, dove si è disputato Super G femminile della coppa del mondo, la campionessa azzurra ha compiuto incredibili magie sfidando l’elvetica in questa prova, in stato di grazia.

Il risultato è stato comunque un ottimo secondo posto. Prima invece l’elvetica che l’ha superata con appena 18 centesimi di avanzo.

St Moritz Sofia Goggia, l’ottimo risultato di Mikaela Shiffrin

In linea di massima è stata un’ottima giornata per le italiane. Nel gradino più basso del podio è presente l’altra azzurra Mikaela Shiffrin, mentre sono ben tre le italiane presenti tra i primi dieci posti, confermando dunque l’ottima giornata per il team italiano. In particolare al sesto posto troviamo Elena Curtoni. Ottava invece Federica Brignone, infine segue al nono posto Marta Bassino.

St Moritz Sofia Goggia, l’azzurra comanda nella classifica di specialità

Per Sofia Goggia questo è dunque un ottimo momento: la sciatrice azzurra ha infatti conquistato in precedenza a Lake Louise tre vittorie consecutive. Si conferma dunque prima nella classifica di specialità a pari merito con Lara Gut-Behrami. Nella classifica generale è invece seconda con 395 punti.

St Moritz Sofia Goggia, FISI: “Siete grandi ragazze”

Nel frattempo la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ha pubblicato sui social un post ringraziando le sciatrici azzurre per i risultati ipotecati nella giornata di sabato 11 dicembre: “Ed è un altro podio per la nostra Sofia Goggia.

Tra le porte larghe di St. Moritz è sul secondo gradino del podio, con una gara strepitosa nonostante le condizioni di visibilità. Un’ottima performance anche per Elena Curtoni, Federica Brignone e Marta Bassino, che chiudono rispettivamente in sesta, ottava e nona posizione. Siete grandi ragazze.