Una brutta caduta per la stella azzurra Sofia Goggia nella pista tedesca di Garmisch.

Brutte notizie per Sofia Goggia ad una settimana dall’inizio dei Mondiali a Cortina. La sciatrice ha infatti rimediato un infortunio al ginocchio nella pista tedesca di Garmisch. La stella azzurra è caduta mentre si trovava in una pista parallela a quella di gara per tornare a valle a seguito della sospensione della competizione per la troppa nebbia.

In base alle prime notizie è rotolata sulle neve fresca e le si è persino sfilato il casco. La ventottenne è stata portata via in barella.

L’infortunio di Sofia Goggia

“Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia.

La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI“. Lo ha scritto la Federsci in una nota ufficiale.

Già lo scorso anno la pista di Garmisch non aveva portato fortuna a Sofia Goggia, che rimediò la frattura del radio. In quel caso la ventottenne chiuse in anticipo la stagione.