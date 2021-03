La Coppa del mondo di discesa libera resta in Italia grazie a Sofia Goggia: annullate le gare dalla Fis per maltempo.

La campionessa italiana di sci Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa libera dopo la decisione della Fis, Federazione Internazionale Sci, di cancellare le due odierne gare della specialità previste a Lenzerheide, in Svizzera. La scelta è stata presa per le avverse condizioni meteo che tornano dunque utili all’Italia dello sci, con la Goggia che si aggiudica il secondo titolo del mondo dopo quello conquistato nel 2018.

Cancellata la discesa di Lenzerheide, Sofia Goggia ha vinto la Coppa di specialità! 🥳 GRANDEEEEEE! 💙#ItaliaTeam | @Fisiofficial pic.twitter.com/3s5RkTFjko — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 17, 2021

Goggia vince la Coppa del mondo

A garantire la vittoria alla campionessa italiana, tra l’altro infortunata in questo periodo, sono stati i 480 punti accumulati fin qui, risultato di quattro vittorie schiaccianti e di un secondo posto.

Malgrado il malessere accusato ad una gamba, la Goggia aveva comunque deciso di presentarsi a Lenzerheide per tentare il tutto per tutto, ma per fortuna sua e dell’Italia non c’è stato bisogno di gareggiare.

La cancellazione della gare da parte della Fis ha riguardato sia le gare femminili che maschili. In quest’ultimo caso, per un procedimento analogo a quello che ha incoronato la Goggia campionessa del mondo, la coppa è andata allo svizzero Beat Feuz.

C’è ora attenzione a quanto avverrà nella giornata di domani quando il tempo dovrebbe tornare ad essere sereno e si dovrebbe dunque poter disputare la finale di due SuperG.