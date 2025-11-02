Stabbing su un treno in Cambridgeshire: arresti e emergenza

Un attacco su un treno in Cambridgeshire ha lasciato diverse persone ferite e portato all'arresto di due uomini.

Un grave episodio di violenza ha colpito un treno diretto a Londra, interrompendo la tranquillità della routine quotidiana dei passeggeri. Sabato sera, un attacco a coltellate ha provocato il ricovero di molte persone e l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Questo tragico evento è avvenuto mentre il treno si avvicinava alla stazione di Huntingdon, nella contea di Cambridgeshire.

Il corso degli eventi

Le autorità locali, in particolare la British Transport Police, hanno confermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 19:39 GMT. A seguito di segnalazioni di ferimenti a bordo del treno, sono stati inviati sul posto un gran numero di agenti armati e ambulanze. Il treno, che proveniva da Doncaster, è stato bloccato e fermato a Huntingdon.

Intervento delle forze dell’ordine

Due uomini sono stati arrestati in relazione all’attacco, mentre diversi passeggeri sono stati trasportati in ospedale con ferite serie. Secondo le prime informazioni, si stima che almeno dieci persone siano state colpite, con alcuni casi che presentano ferite potenzialmente letali. Le forze dell’ordine hanno rapidamente messo in sicurezza l’area e avviato un’indagine per determinare le cause e le circostanze dell’aggressione.

Testimonianze dei passeggeri

I testimoni oculari hanno descritto scene di panico all’interno del vagone, con persone che cercavano riparo nei bagni del treno. Un passeggero ha raccontato di aver visto un uomo armato di un grande coltello e ha riferito che c’era “sangue ovunque”. Alcuni passeggeri hanno anche riferito di aver sentito delle grida mentre cercavano di scappare dal caos.

Reazioni ufficiali

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha espresso il suo profondo sconcerto riguardo all’accaduto. In un post sui social media, ha dichiarato: “Il fatto è raccapricciante e profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa violenza”. Ha anche ringraziato i servizi di emergenza per la loro rapida risposta e ha esortato chiunque si trovasse nella zona a seguire le indicazioni della polizia.

Contesto della violenza con coltello nel Regno Unito

Questo attacco si inserisce in un contesto più ampio di crescente criminalità con coltello nel Regno Unito. Secondo i dati governativi, dal 2011 si registra un aumento costante di questo tipo di crimine, che ha portato molti a definirlo una crisi nazionale. Nonostante le severe leggi sul possesso di armi, l’uso di coltelli continua a rappresentare una grave preoccupazione per le autorità.

Il governo britannico ha implementato diverse misure per cercare di ridurre il numero di coltelli in circolazione, con quasi 60.000 coltelli sequestrati o consegnati nelle ultime operazioni. La legge prevede pene severe, fino a quattro anni di carcere per chi viene colto a portare un coltello in pubblico. Tuttavia, mentre i tassi di omicidi con coltello hanno mostrato un leggero calo, la situazione rimane critica.

Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulle misure necessarie per garantire la protezione dei cittadini, soprattutto nei luoghi pubblici, come treni e stazioni. La comunità è in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità mentre le indagini proseguono.