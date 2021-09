Star in the star, è scontro tra Corona e Ilary Blasi: “Solo flop Ilary”

Tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona è di nuovo scontro. Questa volta l'ex re dei paparazzi ha attaccato la showgirl criticandola per i bassi ascolti.

Tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi è ancora scontro. Questa volta il terreno di battaglia si è svolto sui social network dove il noto ex re dei paparazzi non ha esitato a criticare la show girl per i bassi indici di ascolto della nuova trasmissione di casa Mediaset “Star in the star” che è stata accusata dai più, tra le altre cose, di essere troppo simile a due noti format Rai ossia “Tale e quale show” e “Il cantante mascherato”.

Scontro Ilary Blasi Corona, “Solo flop”

Fabrizio Corona ha rivolto a Ilary Blasi, scrivendo sui social, un messaggio dal contenuto telegrafico, che riesce ad essere tuttavia incisivo ed eloquente. “Solo flop Ilary”, ha scritto l’ex re dei paparazzi che ha mostrato inoltre un’immagine degli indici di ascolto che non ha avuto bisogno di ulteriori aggiunte. Ad ogni modo almeno per il momento da parte della show girl non ci sono state repliche.

Scontro Ilary Blasi Corona, tra i due fu gelo anche nel 2018

I più ricorderanno che tra la nota show girl e Corona fu gelo anche nel corso del reality show “Grande Fratello Vip” dove i due si scontrarono su un fatto che avvenne nel 2005 quando Blasi era incinta del primo figlio Christian e mancava solo un mese alle nozze. All’epoca Flavia Vento dichiarò pubblicamente di aver avuto una breve liaison con Francesco Totti sotto le lenzuola, un’accusa questa che l’ex campione negò rimbalzando anzi tale accusa proprio a Fabrizio Corona: “Tu giochi con i sentimenti.

Hai messo in scena tutto quel teatrino, ad un mese dal mio matrimonio, quando aspettavo il mio primo figlio. Tu sei un caciottaro”, affermò Ilary Blasi in trasmissione.

Scontro Ilary Blasi Corona, quale futuro per “Star in the star”?

A dispetto delle parole avvelenate di Fabrizio Corona, un’indiscrezione lanciata da TvBlog ha rivelato che il programma condotto da Ilary Blasi potrebbe comunque non avere una lunga vita. Le prime due puntate non hanno mai toccato l’11%.

Questo si tradurrebbe in una possibile chiusura del programma già dalla terza serata. Si tratterebbe ad ogni modo di mere ipotesi. Da Mediaset non sarebbe infatti giunta alcuna conferma al riguardo.