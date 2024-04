Belen perché ha perdonato De Martino

Ospite di Stasera c’è Cattelan, Belen Rodriguez ha svelato perché ha perdonato Stefano De Martino. La showgirl argentina è passata sopra ai continui tradimenti per un motivo ben preciso.

Dopo anni di rinvii, Belen Rodriguez è riuscita ad approdare nello studio di Stasera c’è Cattelan. La showgirl argentina ha concesso al conduttore un’intervista divertente, con alcuni momenti esilaranti, come quello sull’abbandono della chat delle mamme. Non solo, ha svelato anche perché ha perdonato Stefano De Martino.

Belen ha candidamente ammesso:

“Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Altri figli, perché Santiago era già nato. Poi più o meno la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna ovviamente. Sono una persona ottimista e che scorda, io non ti perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Non mi rimangono legate al dito, mi arrabbio lì per lì e poi lascio andare”.