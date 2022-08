Stash: “Vi spiego il mio rapporto assurdo con il pancione di Giulia”

Stash ha confessato ai fan le sue emozioni legate all'arrivo della sua seconda figlia.

Stash dei The Kolors sta affrontando il suo tour in giro per l’italia e nel frattempo è più emozionato per mai per l’arrivo di quella che sarà la sua seconda bambina.

Stash: il pancione e le emozioni per la gravidanza

Stash è spesso in giro per l’Italia a causa dei suoi impegni musicali, ma ogni volta che può non vede l’ora di tornare a casa per abbracciare la sua famiglia: la fidanzata Giulia Belmonte e sua figlia, la piccola Grace. La coppia è in attesa di una seconda bambina che potrebbe nascere proprio in questi giorni, e il cantante ha affidato a un post via social le sue emozioni per la nascita della piccola in arrivo:

“Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile! Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione.

Un legame così intenso! E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare. Vabbè non sto qui a dilungarmi ancora che poi divento troppo emotional… volevo solo raccontarvi un po’ la gioia che sto vivendo in questo momento della mia vita da più punti di vista…”, ha dichiarato il cantante, che non vede l’ora di diventare papà per la seconda volta.

Stash non ha fatto segreto di desiderare ardentemente una seconda bambina e, a quanto pare, il destino l’ha accontentato.

Al momento non è dato sapere come lui e Giulia Belmonte chiameranno la loro seconda figlia.