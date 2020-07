Stash e Giulia stanno vivendo dei momenti bellissimi e stanno arrivando i primi indizi sul nome del bambino e sul luogo di nascita.

Stash, leader dei The Kolors, e Giulia Belmonte stanno vivendo dei momenti davvero emozionanti insieme. Sono in attesa del loro primo figlio, dopo un anno di storia d’amore travolgente, lontano dal gossip. La notizia della gravidanza di Giulia è stata annunciata durante la finale di Amici Speciali, quando Maria De Filippi ha regalato al cantante una collanina.

Stash e Giulia sono due persone molto riservate, ma lentamente qualche indizio su questa gravidanza sta iniziando ad essere svelato.

Stash e Giulia: indizi

Il bambino di Stash e Giulia arriverà a metà novembre e, come ha confermato “Chi Magazine“, nascerà sicuramente a Milano, dove abita la coppia.

Per il momento i due futuri genitori non hanno ancora svelato se sarà un maschietto o una femminuccia, forse perché non lo sanno ancora o forse perché è uno di quei dettagli che vogliono tenere solo per sé. I fan, però, sono sempre molto attenti e hanno notato degli indizi in un video che ha pubblicato il cantante.

Stash ha suonato il brano “Fior di Luna” di Carlos Santana per la futura mamma, mostrando anche il suo meraviglioso pancino. Molti follower hanno pensato che quella canzone potesse essere un indizio. Questo significa che secondo alcuni nascerà una femminuccia e si chiamerà Luna. Stash e Giulia non hanno ancora dato conferme o smentite, ma continuano a vivere i loro magici momenti insieme in totale privacy. La coppia si gode l’estate tra l’Abruzzo, dove è nata la Belmonte, e la Campania, dove è nato il leader dei The Kolors.

Tutto procede per il meglio e loro sembrano essere sempre più felici e innamorati.