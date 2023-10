Stefania Nobile a Belve: scoppia la lite con Francesca Fagnani

Stefania Nobile è stata ospite a Belve e ha finito per scagliare alcune frecciatine infuocate contro la conduttrice, Francesca Fagnani.

Stefania Nobile contro Francesca Fagnani

A quanto pare non corre buon sangue tra Stefania Nobile e Francesca Fagnani e la figlia di Wanna Marchi, quando si è sentita rivolgere per l’ennesima volta delle domande sulla sua passata carriera tv, ha risposto con sufficienza: “Eh ma tanto sempre qui arriviamo”. A seguire Francesca Fagnani le ha chiesto quali reputasse fossero i suoi pregi, e Stefania Nobile ha risposto: “I miei pregi? Ne ho tanti guardi. Anche il fatto di svegliarmi con il sorriso e dover combattere sempre con le stesse domande come queste, significa che sono proprio la numero uno allora.” Francesca Fagnani le ha anche riportato una sua vecchia dichiarazione e ha detto: “Lei in passato ha detto “Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono cog**oni?” Ma non è che entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio”, e Stefania Nobile ha risposto: “Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog**ona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati”.

All’interno del salotto tv, la figlia di Wanna Marchi ha anche sottolineato che il doppio matrimonio fatto con sua madre sarebbe stato vero, e ha detto: “Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente. Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata. Quanto ci hanno pagato per fare questo matrimonio? Cinquanta milioni di lire a testa. Cinquanta a testa, per quattro.”