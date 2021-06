Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona: "Faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi"

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona, sarà lei a rappresentarlo nelle campagne di promozione e nelle attività pubblicistiche che l’ormai ex re dei paparazzi italiani ha in cantiere per dare un nuovo input alla sua carriera e soprattutto alla sua vita.

L’inedita accoppiata è figlia della nuova veste che la figlia della televenditrice più famosa e discussa d’Italia si è voluta dare: farà l’agente e rappresenterà artisti e personaggi dello showbiz, insomma, dagli oggetti passerà alle persone, ma sempre di promozione si occuperà. L’annuncio la Nobile lo ha dato sul suo profilo Instagram, precisando che sarebbe disposta a rappresentare chiunque senta di avere una capacità particolare.

Stefania, figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Corona: “Faremo grandi cose”

Ecco il testo: “Da oggi sono l’agente di Fabrizio Corona. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi. Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi”. Insomma, con il nome di Corona a traino e la disponibilità a rappresentare chiunque creda di aver un talento la “strategia” della figlia di Wanna Marchi è di quelle che suggeriscono come sia ancora “sul pezzo” in quanto a padronanza del mercato e delle sue regole non scritte.

Stefania rappresenta anche Davide Lacerenza, che è tra l’altro suo compagno di vita e socio da diversi anni.

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è agente di Corona e del compagno Lacerenza

Lacerenza ha anch’egli l’aura del personaggio discusso, è imprenditore di un noto locale milanese ed ha scontato quattro anni di pena (uno in carcere e tre ai domiciliari) per associazione a delinquere e truffa. Il target della Nobile è quello e non sembra affatto essere un “ripiego”, ma un obiettivo specifico: creare una sorta di “brand” implicito per tutti coloro che dal mondo dello spettacolo siamo tracimati in un dato momento della loro esistenza, torti o ragioni a parte, in problemi giudiziari e in un vissuto “tormentato”.

Stefania, figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona: la sua vicenda giudiziaria

Come la stessa Stefania d’altronde: arrestata nel 2001 nella nota vicenda legata alle truffe ed alle estorsioni nelle televendite, si era vista cassare la condanna a 9 anni e 4 mesi nel 2009 ed era tornata in libertà nel 2013. Fabrizio Corona è invece recentemente tornato ai domiciliari e sta cercando di rimettere a fuoco la sua immagine provocatoria. Magari con l’accoppiata con la Nobile ci è riuscito.