Stefania Orlando ha detto "no" a Barbara D'Urso: perché ha rifiutato la proposta di Carmelita?

Stefania Orlando sta per debuttare su Real Time accanto all’ex coinquilino del GF Vip Tommaso Zorzi ed è emozionata come non mai. In questi mesi, dove l’abbiamo vista in tv da mamma Rai, la showgirl ha ammesso di aver rifilato un bel “no” a Barbara D’Urso.

Intervistata dal settimanale Chi, Stefania Orlando ha parlato del suo futuro lavorativo. La showgirl ha accettato una proposta molto importante, che a breve la vedrà debuttare su Real Time accanto all’amico Tommaso Zorzi. Stiamo parlando del programma Questa è casa mia, in scena con la prima puntata venerdì 7 maggio 2022. Stefania ha dichiarato:

“È un gran passo in avanti! È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne. Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora”.

Prima di arrivare al programma di Real Time, però, la Orlando ha rifilato un bel “no” a Barbara D’Urso.

Perché ha detto “no” a Barbara D’Urso?

Appena uscita dal GF Vip 5, Stefania ha vissuto una seconda giovinezza professionale. In molti l’hanno chiamata per averla nei loro salottini, ma lei ha rifilato parecchi no. A Mediaset è stata corteggiata da Barbara D’Urso per il programma La Pupa e il Secchione Show, ma la Orlando ha rifiutato.

Perché questa scelta? La showgirl ha ammesso:

“C’è stato un incontro ma abbiamo preferito fare altro. Sarebbe stato surreale“.

In effetti, un programma come La Pupa e il Secchione Show, dove avrebbe dovuto vestire i panni di opinionista, sarebbe stato un po’ scomodo per Stefania.

L’importanza del GF Vip per la sua carriera

Stefania ha parlato anche della sua avventura al GF Vip. L’aver accettato di partecipare al reality più spiato d’Italia le ha consentito di rilanciare la sua carriera. Ha dichiarato: