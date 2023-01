Stefania Orlando nuda sui social: piovono critiche

Stefania Orlando ha sorpreso i fan con una condivisione piuttosto bollente.

L’ex concorrente del GF Vip ha postato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono nuda: le critiche, neanche a dirlo, sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Stefania Orlando nuda sui social

Tornata single da qualche tempo, Stefania Orlando sembra essersi ripresa bene dalla fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. E’ questo che hanno pensato i fan dopo aver visto la sua ultima condivisione social. L’ex concorrente del GF Vip ha postato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono nuda sul letto.

Stefania Orlando nuda: lo scatto non piace ai fan

“Un ultimo tocco al makeup e sono pronta per raggiungere la troupe, volete sapere cosa sto facendo? Presto vi racconterò!!“, ha scritto Sefania a didascalia delle fotografie. La Orlando indossa solo un paio di slip neri, per il resto è completamente nuda. Il seno è bene in evidenza e forse è stato proprio questo il dettaglio che non è piaciuto ai fan.

Tra i commenti alle foto di Stefania si legge: “Che tristezza… a questa età matura ancora senti il bisogno di mostrarti così? Sei bellissima e ti adoro, ma così mi sembri queste influencer che non sanno fare altro… e tu non sei come loro” oppure “Ma è possibile che dopo che si lasciano fanno tutte così, cioè iniziano a fare foto un po’ più nude? Mah” o ancora “Mi sei andata a finire sotto i talloni.

Poverina, che pena ridursi a fare sti giochini sui social. Sei uguale alle altre… Parietti & C… nessuna stima per voi“.