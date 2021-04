Stefano Bettarini e il successo di Zorzi: “Si sparisce in fretta”

Stefano Bettarini ha commentato il successo tv di Tommaso Zorzi e ha scagliato contro di lui delle frecciatine infuocate.

In diretta social Stefano Bettarini ha commentato l’ascesa fulminea di Tommaso Zorzi nel mondo tv e ha scagliato qualche frecciatina contro l’influencer.

Stefano Bettarini e il successo di Tommaso Zorzi

Dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è approdato come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, è stato scelto come opinionista all’Isola dei Famosi e contemporaneamente ha iniziato a guidare il suo format su Italia 1 Il Punto Z.

Come altri volti tv anche Stefano Bettarini ha sottolineato che avere tanti successi e così variegati non significa avere difronte una carriera duratura: “Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”, ha sottolineato l’ex marito di Simona Ventura, e ancora: “A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi.

Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto”. A chi si sarà riferito Bettarini? E soprattutto Zorzi replicherà alle sue affermazioni?

Stefano Bettarini smentisce l’antipatia per Zorzi

Per pochissimo tempo Tommaso Zorzi e Stefano Bettarini sono stati coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip (prima che l’ex calciatore venisse squalificato per una presunta bestemmia). Nonostante la breve conoscenza avvenuta nella casa più spiata d’Italia tra lui e Zorzi, Bettarini ha puntualizzato di non avere nulla contro l’influencer: “Ne ho visti tanti passare dai reality.

E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano“, ha sottolineato.

Stefano Bettarini e le querele

Dopo la sua squalifica immediata dal Grande Fratello Vip 5 Stefano Bettarini si è più volte scagliato contro Alfonso Signorini e ha anche affermato di aver sporto querela contro la produzione del reality show. L’ex calciatore si è più volte difeso affermando di aver semplicemente pronunciato un intercalare toscano e ha più volte sostenuto di esser stato squalificato ingiustamente per le dinamiche del gioco. Alfonso Signorini ha replicato più volte contro di lui ma per il momento sembra proprio che Bettarini non sia intenzionato a tornare sui suoi passi. Quale sarà l’epilogo della vicenda?