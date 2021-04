Stefano De Martino e Andrea Delogu insieme? L’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione ci sarebbe una certa intesa tra Stefano De Martino e Andrea Delogu, ex moglie di Francesco Montanari.

Stefano De Martino e Delogu

Amore in vista tra Stefano De Martino e Andrea Delogu? Ora che entrambi sono tornati ad essere single, sono stati travolti dal gossip: sui social c’è chi è pronto a giurare che fra i due esista una certa intesa e che entrambi continuino a mettersi dei like sui social.

Sarà vero? In passato i due hanno lavorato insieme ad alcuni progetti radio e tv, e in tanti sperano di vederli presto uniti come una vera e priopria coppia. Sulla questione al momento non esistono conferme, e del resto Andrea Delogu non ha neanche confermato le voci in circolazione sulla presunta fine del suo matrimonio con Francesco Montanari.

I due, da diversi mesi, hanno smesso di mostrarsi insieme sui social o di menzionarsi nelle reciproche stories.

Per quanto riguarda De Martino invece, il ballerino ha ammesso di essere single da quando la sua liaison con Belen Rodriguez è naufragata per la seconda volta. Tra lui e Andrea Delogu nascerà un amore? In tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di saperne di più!