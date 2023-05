Stefano De Martino: "La fine della storia con Emma? Credo che lei ci abbia guadagnato"

Stefano De Martino si è confessato a cuore aperto e per la prima volta ha svelato un retroscena inedito sulla sua storia con Emma Marrone.

Stefano De Martino e l’addio a Emma

Stefano De Martino e Emma Marrone hanno vissuto un’importante storia d’amore quando entrambi erano giovanissimi e si trovavano nella scuola di Amici. Per la prima volta il ballerino ha confessato alcuni retroscena relativi alla vicenda e ha dichiarato che, a suo avviso, Emma “avrebbe guadagnato” nel non restare vicino a lui che, a suo dire, non sarebbe una persona facile. “Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”, ha ammesso.

Oggi Stefano e Emma hanno mantenuto buoni rapporti e il ballerino ha manifestato la sua vicinanza alla cantante quando, nei mesi scorsi, ha perso il suo adorato padre Rosario. In tanti sui social sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli in merito ai rapporti tra i due che, dopo la loro separazione, hanno più volte manifestato il loro affetto e la loro ammirazione reciproca.