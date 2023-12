Durante il suo Da Natale a Santo Stefano, De Martino ha svelato un aneddoto sull’inizio della sua relazione con Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano ha riportato in auge un fatto accaduto nel 2012.

Stefano De Martino: l’aneddoto imbarazzante su Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha dimostrato ancora una volta che l’etichetta “ex di Belen Rodriguez” non lo disturba più di tanto, anzi. Durante il suo show Da Natale a Santo Stefano, il conduttore napoletano ha raccontato un aneddoto sull’inizio della relazione con la madre di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino: l’incidente con Belen Rodriguez

De Martino, nel corso di un monologo, ha raccontato:

“Quando mi fidanzo con Belen Rodriguez, io avevo 22 anni e lei aveva già fatto due Festival di Sanremo. Tutti sapevano chi fosse Belen. Eravamo fidanzati da tre giorni e li mi fa, durante una pausa di lavoro, andiamo a mangiare un hamburger anziché mangiare nella mensa. Sono in moto, Belen è seduta dietro di me e le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me me piace. E più accelero e lei più si stringe a me. Siamo insieme da tre giorni, ho 22 anni e io sono innamorato pazzo. Ho preso un Ford Transit in pieno. L’ho sfondato con la faccia, mi ricordo ancora la tappezzeria. Ma riprendo conoscenza. Mi sfilo il casco. Mi sfilo il Transit e penso: Belen! Che figura ‘e mer*a! Mi giro e le chiedo se sta bene, visto che vedo tutto quel sangue e lei mi fa: tranquillo, quel sangue è il tuo”.

De Martino ignorato: era importante solo Belen

L’incidente in moto è avvenuto il 27 aprile 2012 su Via Tiburtina, a Roma. Belen e De Martino vengono trasportati in ospedale ed è proprio qui che Stefano si è reso conto di essere quasi trasparente. Ha raccontato: