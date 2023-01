Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione negli ultimi anni, ha rilasciato un’intervista a TvBlog e ha parlato della sua carriera e della sua voglia di fare televisione.

Stefano De Martino: “Mi piace riportare la tv alla sua essenza”

Stefano De Martino è impegnato con Bar Stella ed è pronto per una nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Una carriera che va alla grande e che lo ha reso uno dei volti più amati della televisione, con un percorso professionale di grandi successi. TvBlog lo ha intervistato e il conduttore ha parlato di ciò che lo attende in questo 2023 appena iniziato. Bar Stella è un programma per far riscoprire il modo di fare tv legato al passato.

“La tv negli ultimi dieci anni ha sempre cercato dei crossover con i social e con le nuove piattaforme: secondo me invece la nuova vita della televisione può essere legata solo alla sua essenza tradizionale. Come ha fatto la radio, che ha mantenuto la sua essenza, la televisione ha speranze di sopravvivere se recupera quello che è sempre stato questo mezzo. Bar Stella è un po’ il vessillo di questa crociata. Immagino sia una sfida ambiziosa: capiremo nel tempo se è giusta o sbagliata questa ambizione” ha dichiarato Stefano De Martino, che ha sottolineato che si tratta di un’idea ambiziosa, in fase di sperimentazione, che segue le orme di Renzo Arbore.

Per quanto riguarda Stasera tutto è possibile, Stefano ha spiegato che l’unico modo per non far rimpiangere una conduzione di successo è quello di trovare il proprio modo. “Io e Amadeus abbiamo uno scarto generazionale e di carriera, la mia è appena iniziata, la sua è in una fase di glorificazione. Mi sentivo molto piccolo messo lì all’inizio e non volevo emulare quella sicurezza che lui ha. Così ho capito che in quel caso per me mettermi in gioco, rispettando la mia personalità, quantomeno mi avrebbe aiutato a trovare una chiave per affrontare la conduzione” ha dichiarato.

Stefano De Martino: “Maria è la persona che mi ha instradato alla televisione”

Il consiglio più importante per la sua carriera, come lui stesso aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni, è stato di Maria De Filippi, che gli ha detto di essere se stesso nel fare tv. Stefano De Martino ha spiegato che l’esperienza come inviato de L’Isola dei famosi gli ha fatto capire quali fossero i suoi limiti.

“Sono molto affascinato dalle storie. Senza voler ricadere nella banalità del classico format dell’intervista one to one o dei late night show americani, mi piacerebbe trovare un modo per esplorare il genere talk. Sicuramente bisognerebbe trovare la situazione e il contesto a partire dai quali buttare giù il progetto” ha aggiunto il conduttore. “Sicuramente Maria è la persona che mi ha instradato alla televisione. Il grazie più grande va sempre alla persona che ti ha guidato la prima volta perché dopo partivo da una base che comunque mi ha creato lei” ha concluso Stefano De Martino.