Stefano De Martino presto zio: Adelaide De Martino mostra il pancione

Adelaide De Martino sarà presto mamma per la prima volta e sui social ha postato alcune tenere foto del suo pancione e ha ricevuto un commento inaspettato.

Adelaide De Martino: le foto del pancione

Molto presto la famiglia De Martino si allargherà ulteriormente e nelle ultime ore Adelaide De Martino ha postato sui social alcune foto del suo pancione e si è mostrata più radiosa che mai. Ad attirare l’attenzione generale è stato un commento da lei ricevuto da parte di sua madre, Maria Rosaria Scassillo, che ha rotto la sua proverbiale riservatezza e ha scritto: “Ti aspetto piccolo amore di nonna”.

Adelaide è legata a Diego Di Domenico e sembra che il suo primo figlio sarà un maschietto. Al momento non è dato sapere quale sia il nome scelto dalla coppia per il bebè in arrivo e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più. Adelaide è molto legata a suo fratello Stefano De Martino, ma ha sempre vissuto la sua vita privata con il massimo riserbo e non ha mai rilasciato dichiarazioni su lui e Belen. La coppia si è recentemente separata per la terza volta e oggi il ballerino starebbe frequentando la 26enne Martina Trivelli.